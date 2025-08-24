Пожар гори в квартал "Кръстова вада" в София, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".  

Сигналът е подаден в 15:06 часа, посочва БТА. Изпратени са шест екипа от Столичната пожарна. Горят сухи треви и храсти.

Все още не е установена площта и причината за пожара.

2 / 10
Голям пожар гори в столичния квартал „Кръстова вада“ (СНИМКИ)
На място са шест екипа на Пожарната
Снимка: ФБ / Кръстова вада - Запад
Снимка: Георги Гергов/FB
5 снимки
Пожар в "Кръстова вада"
Снимка:

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK