Голям пожар гори в столичния квартал „Кръстова вада“ (СНИМКИ)

Пожар гори в квартал "Кръстова вада" в София, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
Сигналът е подаден в 15:06 часа, посочва БТА. Изпратени са шест екипа от Столичната пожарна. Горят сухи треви и храсти.
Все още не е установена площта и причината за пожара.
