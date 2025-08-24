В курортното село Лозенец вчера вечерта пред очите на десетки хора се разигра истински екшън. Бус, претъпкан с 24-ма нелегални мигранти, беше спрян след продължителна гонка и лека катастрофа. А днес водачът му е задържан.

Шофьорът е 21-годишен грузински гражданин, задържан днес около 11:00 ч. около района на КПП „Караагач“ от служители на „Гранична полиция“, докато се превозвал с таксиметров автомобил.

Действията по цялостното документиране на случая продължават, а пред камерата ни говори Росица Мирчева, очевидец на случилото се вчера.

„Първо чух сигналната инсталация на „Гранична полиция“, излязох на двора и видях как един син бус се вряза в две коли. Чух, че шофьорът на автобуса е избягал на север по ул. Резвая, но не съм го видяла“, спомня си тя.

Снимка: bTV

И разказва:

„Мигрантите блъскаха по прозорците на микробуса, изкъртиха задната врата и започнаха да падат един върху друг като чували. Бяха в окаяно състояние, полицаите ги извадиха от микробуса, бяха полуживи, започнаха да им носят водичка от бистрото, от магазина, да ги поливат със студена вода и да пият. Целите трепереха и не можеха да дишат, полуживи ви казвам, полуживи бяха“.

След 40 минути са дошли спешни екипи на място за преглед на чуждите граждани.

„Искам да изкажа благодарност на един от граничните полицаи, разбрах, че името му е Явор Ченков – който непрекъснато помагаше на мигрантите. Слагаше ги до стената, подпираше ги, обгрижваше ги, получи аплодисменти от всички свидетели“, каза още Росица.

Главен комисар Антон Златанов, директорът на „Гранична полиция“, също даде подробности за случая.

„Използваха схема с пилотен автомобил, който върви с един от трафикантите по-напред за да проверява пътя за патрули на гранична полиция и въобще на МВР. А във втория автомобил, който обаче в случая е изключително малък микробус, бяха натъпкани 24 мигранти. Ние ги бяхме локализирали доста по-назад във времето и в момента, в който спряхме и задържахме пилотния автомобил, всъщност водача на микробуса успя да завие към с. Лозенец и в крайна сметка водачът намали скоростта на автомобила, скочи в движение с цел да избяга, микробусът се удари съвсем леко в един неспрял автомобил. Няма пострадали, съвсем леки материални щети, мигрантите бяха в недобро здравословно състояние, пред задушаване, техният живот е спасен, дойдоха бързо и колеги от успешна медицинска помощ, нашите служители им казаха помощ на място, а водачът избяга“.

