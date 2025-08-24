21-годишен грузински гражданин е водачът на задържания снощи в с. Лозенец бус с 24 нелегални мигранти, който избяга и се укри от служителите на реда. За това информира директорът на „Гранична полиция“, Антон Златанов, в свой Фейсбук пост.

Той е бил задържан днес около 11.00 ч. в района на КПП „Караагач“ от служители на ГПУ Царево, докато се превозвал с таксиметров автомобил.

Действията по цялостно документиране на случая продължават.

Припомняме, че след гонка в бургаското село Лозенец вчера беше заловен бусът с 24-ма мигранти. След преследване с органите на реда, при което шофьорът блъсна 2 паркирали коли, той успя да избяга. При инцидента няма пострадали хора.

„В сравнение с 2023 г. - най-тежката от мигрантски натиск година, към момента отчитаме силен спад и в опитите за нелегално преминаване, и при задържаните във вътрешността: за 8 месеца - от януари до август 2023 г. предотвратените опити за влизане в страната са били 115 000. За сравнение за същия период на тези година те са 9700 опита, като успяваме да задържим почти всички успели по някакъв начин да влязат в страната или които се опитват да излязат през сухопътните граници със Сърбия и Румъния“, заяви глаен комисар Златанов.

Той даде повече подробности и за вчерашния случай в Лозенец:

„Използваха схема с пилотен автомобил, който върви с един от трафикантите по-напред за да проверява пътя за патрули на гранична полиция и въобще на МВР. А във втория автомобил, който обаче в случая е изключително малък микробус, бяха натъпкани 24 мигранти. Ние ги бяхме локализирали доста по-назад във времето и в момента, в който спряхме и задържахме пилотния автомобил, всъщност водача на микробуса успя да завие към с. Лозенец и в крайна сметка водачът намали скоростта на автомобила, скочи в движение с цел да избяга, микробусът се удари съвсем леко в един неспрял автомобил. Няма пострадали, съвсем леки материални щети, мигрантите бяха в недобро здравословно състояние, пред задушаване, техният живот е спасен, дойдоха бързо и колеги от успешна медицинска помощ, нашите служители им казаха помощ на място, а водачът избяга“.

