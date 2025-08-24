Бивш крадец разказа за шокиращо простите методи, които престъпниците използват, за да си набелязват и обират домове. Майкъл Фрейзър от престъпник се превръща в експерт по сигурността.

Пред изданието The Times той разкрива малките трикове на крадците, за да могат хората да се защитят по-добре. По думите му сайтовете за продажба и наем на имоти се ползват като виртуални „каталози за пазаруване“ от крадците.

Той обясни, че благодарение на публикуваните онлайн видеоразходки, планове на жилища и снимки на дворове, престъпниците получават готово „ръководство“ за обира. „Наричам го онлайн пазаруване. Когато гледате жилище в интернет, често получавате пълна виртуална обиколка и научавате всичко за него“, разказва мъжът.

Експертът, който съвместно с полицията и големи компании тества системи за сигурност и води предаването Beat The Burglar по BBC, смята, че сайтовете за имоти трябва да изискват пароли или проверени профили за достъп до детайлни виртуални турове.

Фрейзър предупреждава и за друг често срещан капан – табелите „Внимание, зло куче!“. Те дават сигнал на престъпниците, че в жилището няма сензори за движение, които да задействат алармата, защото кучето би ги активирало постоянно.

Според него собствениците често сами улесняват крадците с дребни пропуски – оставени ключове във врати или на видими места, семейни календари с отбелязани почивки и празници, отворени пердета и щори.

„Престъпниците знаят какво да търсят – кухненският календар издава летните ви планове, а ключовете на закачалка ги улесняват още повече“, казва той.

Сред препоръките му:

винаги затваряйте щорите и пердетата при излизане – така затруднявате крадците и показвате, че мислите за сигурността;

никога не оставяйте ключове в близост до входната врата – те могат да бъдат издърпани с метален прът;

монтирайте решетка/кутия на пощенската кутия, за да не може да се пъха ръка вътре.

цилиндричните патрони на вратите са слаби и лесно се разбиват – по-добре е да се използвате допълнителни брави, които са по-здрави и обезкуражават крадците;

не оставяйте резервен ключ „на сигурно място“ около входа – престъпниците познават всички обичайни скривалища и лесно ги намират; по-добре оставете ключ при доверен човек.

Експертът препоръчва също да не се съобщава, че ще отсъствате – нито на непознати, нито в социалните мрежи.

„Ако взимате такси за летище или гара, извикайте го на друга улица и не споделяйте къде отивате. Днес с активното присъствие в социалните мрежи е изключително лесно за крадците да проследят къде сте. Не публикувайте снимки от ваканцията, докато не се върнете“, уточнява експертът.

