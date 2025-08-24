„За една служба е много важно да има титулярен ръководител. МВР вече колко месеца работи без титулярен ръководител. Така че се надявам следващата седмица президентът поне да каже какво мисли да прави. Не можем да гадаем”.

Тоова каза пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Добрич, където е на символична първа копка за новото осветление на стадион „Дружба“.

Коментарът беше в отговор на въпроса дали очаква президентът Румен Радев да одобри главния секретар и председателя на ДАНС, след като правителството преназначи шефа на НСО – Емил Тонев.

По думите му премиерът Росен Желязков е показал институционалност, защото е съгласувал назначението на шефа на НСО, в момента, в който е получил писмото от държавния глава.

Борисов коментира и избора на нови членове на Антикорупционната комисия.

„И тя ни е важна, защото е вкарана в плана за възстановяване. Тези няколко милиарда са изключително важни да влязат в бюджета на държавата. Кметовете си искат пътища, зали, стадиони, индустриални зони, училища, детски градини. Те нямат време. Те са на средата на мандата. Догодина трябва да дадат резултати, за да могат да ги преизберат хората“, обяви лидерът на ГЕРБ.

С дружни усилия и работа от страна на правителството и парламента ще се справим с заплахата от безводие, заяви още той.

Борисов посочи, че действително климатичните промени са факт и е много важно законодателството да позволява каптирането, сондажите, както и по отношение на довеждащите водопроводи.

„Имаше години, в които се източваха язовири, за да се снимат с тях. Имаше години, в които кметове буквално съсипаха проекти за ВиК сектора“, коментира Бойко Борисов.

