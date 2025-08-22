Номинационната комисия изслуша четиримата кандидати за нов състав на антикорупционната комисия.

От тях ще бъдат предложени трима, какъвто е съставът на комисията по закон. Всички се избират от парламента.

Всички четирима днес изложиха своите концепции за дейността на комисията и отговаряха на въпроси в продължение на час-два.

Но кой ще отпадне ще стане ясно след седмица. Тогава номинационната комисия ще изпрати своите предложения до депутатите, а те ще гласуват в началото на септември



Антикорупционната комисия да направи прием за граждани, да излезе да работи навън и да заложи на превенцията. Това каза кандидатът Мария Даскалова. Тя подчерта, че се чувства „неловко“ в тази зала, защото нейната зала е съдебна в продължение на 40 години



„Явявам се 4 пъти пред комисията , запознавала съм се с дела, преписки и съм водила свои клиенти , но това е външен човек, който идва и си отива. Останала съм с впечатление, че хората са много притеснени там, където работят, че се намират натясно и им е неуютно. Имам чувството и че са и тъжни“, посочи Даскалова.



Аделина Натина заложи на бързината и справедливостта. И на пълното събиране на доказателствата по време на разследванията. Като адвокат тя е защитавала хора, обвинени в корупция. Последният случай е с Петя Банкова, която беше обвинена за участие в организирана престъпна група.

„И според мене, такива дела - така наречените на трупчета , не трябва да има. Това е едно от нещата, които ако аз бъда избрана бих инициирала с другите членове на комисията да се направи една проверка и дас е направи анализ защо ги има“, коментира тя.



Сегашният член на антикорупционната комисия Петър Коев заложи на оценката на антикорупционната комисия и вижданията си за нейното развитие

„Основният ми мотив е нетърпимост и непримиримост към корупцията и към и това, което тя предизвика като обществено опасно явление“, каза Петър Коев.



Неговият колега Стоян Петков каза, че най-важното е новото, пълно обучение на кадрите.

