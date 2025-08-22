Номинационната комисия се събира на четвърто заседание, за да изслуша кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).
За трите места в антикорупционната комисия има четирима кандидати, като трима от тях са излъчени от управляващите ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“.
Депутатите все още са в лятна ваканция, но с началото на есента ще стане ясно дали ще се възобнови дебатът и за самото съществуване на Комисията за антикорупция.
Методиката за оценка на кандидатите е изготвена въз основа на профил за длъжността член на КПК и ще помогне да се оценят трите критерия, за които всеки член на комисията трябва да постави оценка от 1 до 10.
Първите - морални, нравствени и професионални качества, вторите - специфична подготовка, третите - концепцията на кандидата.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK