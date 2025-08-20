dalivali.bg
Емил Тонев остава началник на НСО

Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването му

Публикувано в  13:59 ч. 20.08.2025 г.

Публикувано в  13:59 ч. 20.08.2025 г.

Генерал Емил Тонев остава на поста началник на Националната служба за охрана. Указът за преназначаването му е издаден на 20 август от президента Румен Радев, след като предложението му е утвърдено и от Министерския съвет.

В началото на правителственото заседание премиерът Росен Желязков обясни, че в духа на добрите взаимоотношения между институциите ще се съгласи с предложението на държавния глава за преназначаване на генерал Тонев.

Министър-председателят отбеляза обаче, че предложенията на кабинета за назначаване на титуляри като главен секретар и шеф на ДАНС се бавят в "Дондуков" 2. Премиерът настоя парламентът да се произнесе дали това съответства на "правовия ред".

За bTV от прессекретариата на държавния глава заявяват, че президентът ще спази думата си и до края на месеца ще обяви решението си за назначенията в сектор "Сигурност".

Генерал-майор Емил Тонев ще бъде преназначен като началник на НСО

Генерал-майор Емил Тонев е роден през 1970 г. в гр. Хасково.

Завършва Военния факултет на Националната спортна академия с магистърска степен през 1993 г. Майстор на спорта по кикбокс.

През 1995 г. постъпва на работа в системата на МВР. В продължение на три години е асистент във Висшия институт за подготовка на офицери и научно-изследователска дейност (ВИПОНД-МВР). От 1997 г. до 1999 г. работи в Бюрото за оперативно издирване (БОИ-МВР), а от 1999 г. до 2004 г. - в Дирекция „Национална служба сигурност“ (ДНСС-МВР), където заема оперативни длъжности.

През 2004 г. е назначен на кадрова военна служба в НСО, като последователно заема длъжностите инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник на сектор и началник на отдел.

