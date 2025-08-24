Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че сегашната ситуация със Съединените щати е „нерешима“, а Техеран никога няма да се поддаде на натиск и да се подчини на Вашингтон, съобщиха държавните медии в Ислямска република Иран, цитирани от "Ройтерс".

Той направи това изявление на фона на конфронтацията със западните сили относно иранската ядрена програма. Техеран прекрати преговорите за ядрената си програма с Вашингтон, след като САЩ и Израел бомбардираха неговите ядрени обекти по време на 12-дневната война през юни.

Коментарите на аятолах Хаменей идват, след като Иран и европейските сили се споразумяха да възобновят диалога, за да се опитат да започнат наново пълноценните преговори за ограничаване работата по обогатяване на уран в Ислямската република.

„Те искат Иран да бъде послушен към Америка. Иранската нация ще се изправи с цялата си мощ срещу онези, които имат такива погрешни очаквания“, заяви Хаменей, цитиран от БТА.

„Хората, които ни молят да не издигаме лозунги срещу САЩ, да водим директни преговори със САЩ, виждат само привидения. Този въпрос е нерешим“, добави той.

Франция, Великобритания и Германия заявиха, че биха могли да активират наново санкциите на ООН срещу Иран, ако Техеран не се върне на масата за преговори.

Европейските държави, заедно със САЩ, обвиняват Иран, че се опитва да се сдобие с ядрено оръжие. Официален Техеран заявява, че е заинтересован само от развиване на ядрена енергетика.

