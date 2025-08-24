Интензивен трафик по границата с Турция. Колони от автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“ чакат, за да влязат на наша територия. Близо 300 коли на час обработват от гранична полиция на пункта.

В неделя граничният плац на „Капитан Андреево“ се препълни с коли на гастарбайтери, за които ваканцията приключи и поемат обратно към Западна Европа, където живеят и работят. По думите им се чака най-малко 2 часа, за да се премине през пункта.

Гастарбайтерите споделят, че всяка година в края на август се повтаря този сценарий.

За да посрещнат интензивния трафик, на Капитан Андреево“ отвориха всички платна.

Снимка: bTV

„През последното денонощие обработените и пропуснати автомобили на влизане в страната са 6979 моторни превозни средства. В непрекъснат контакт сме с турските гранични власти, очаква се и другата седмица да бъде пикова“, обясни ст. инсп. Мариян Куртов, зам. началник на ГКПП „Капитан Андреево“.

Компромис със проверките не се прави, категорични са от гранична полиция. За последните дни е предотвратен един опит за незаконно преминаване. Установени са и двама души, опитали да влязат у нас с лични документи на свои роднини от Белгия и Нидерландия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK