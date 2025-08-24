British Airways предизвикаха хаос на борда на свой самолет, след като се наложи 20 пътници да бъдат свалени преди излитане, съобщават британски медии. Причината – екстремните температури направили самолета твърде тежък.

Пътниците били помолени да слязат, за да може в машината да бъде заредена с допълнително гориво. Самолетът е трябвало да излети от летище „Америго Веспучи“ във Флоренция към лондонското „Сити еърпорт“.

Заради жегата от 35 градуса машината имала нужда от повече гориво, за да достигне необходимата височина. Ситуацията се усложнила и от факта, че пистата на флорентинското летище е само 1560 метра или по-малко от половината дължина на пистата в „Гетуик“.

Свидетел разказа, че първоначално е имало искане 36 души да напуснат, но настанал хаос на борда. Накрая доброволците били около 20. Инцидентът е станал по-рано този месец.

Говорител на British Airways се извини на пострадалите пътници: „Поради спецификата на летището с къса писта, екстремните температури влияят на въздушното налягане и се налага ограничаване на теглото на самолета. Съжаляваме за причиненото неудобство и екипите ни работиха усилено, за да закарат клиентите възможно най-бързо до техните дестинации.“

От авиокомпанията уточняват, че пътниците са били пренасочени към следващия наличен полет и са получили хотел и транспорт.

Авиационни експерти предупреждават, че заради климатичните промени и все по-честите горещи летни дни, по-малките летища може да се наложи да ограничават теглото на самолетите. Това би могло да направи пътуванията до дестинации като Испания, Италия и Гърция по-скъпи, тъй като полетите ще превозват по-малко пътници.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK