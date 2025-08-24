Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отхвърли твърденията, че Москва бави потенциално мирно споразумение за Украйна, заявявайки, че Русия е направила „значителни отстъпки“ пред Доналд Тръмп по отношение на исканията си за прекратяване на войната, предаде БГНЕС.

В предварително записано интервю, излъчено днес, Ванс настоя, че Тръмп, който се срещна с руския си колега Владимир Путин този месец на срещата на върха в Аляска, се е ангажирал с „много агресивна, много енергична дипломация“ както с Москва, така и с Киев, в опит да намери компромисно решение, което да спре убийствата. 

Русия: Западът се опитва да блокира мирните преговори за Украйна

Тръмп се застъпва за двустранна среща между украинския и руския президент, но двете страни се обвиняват взаимно, че не искат преговорите да се осъществят, предаде АФП.

И докато руският външен министър Сергей Лавров обвини западните страни, че се опитват да „блокират“ мирните преговори, Ванс предложи по-примирителен подход към дългогодишния противник на Вашингтон, твърдейки, че Русия не манипулира Тръмп.

„Мисля, че руснаците направиха значителни отстъпки пред президента Тръмп за първи път от три години и половина насам, откакто трае този конфликт. Всъщност те са готови да проявят гъвкавост по отношение на някои от основните си искания“, каза Ванс в токшоуто на Ен Би Си Meet the Press with Kristen Welker. 

Експлозия в магазин за играчки в центъра на Москва

Американският вицепрезидент посочи, че Москва е признала „че Украйна ще има териториална цялост след войната“ – въпреки че той не се спря на въпроса дали след войната Украйна ще има границите, които е имала преди инвазията на Москва.

Той също така изтъкна, че Русия „е признала, че няма да може да установи марионетен режим в Киев“.

„Отново, дали са направили всички отстъпки? Разбира се, че не, но ние постигаме напредък“, отбеляза Ванс. 

Украйна ще получи оръжия от Канада още следващия месец

Той подчерта, че Вашингтон ще продължи да играе активна роля в осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна, но настоя, че „президентът е бил много ясен: няма да има военни сили на територията на Украйна“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK