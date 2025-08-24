Един загинал и най-малко двама ранени, когато газова бутилка е експлодирала в емблематичен магазин за играчки в Москва, съобщи държавната информационна агенция РИА Новости, позовавайки се на службите за спешна помощ, предаде Ройтерс.

Експлозията е станала в Централния детски магазин, известен на повечето руснаци като  „Детски мир“.

Той се намира на същия площад, на който е и централата на Федералната служба за сигурност (ФСБ), основният наследник на КГБ от съветската епоха. 

Обвиниха Украйна за атака край Курската АЕЦ, Москва говори за „заплаха за ядрената сигурност“

Сградата на играчката, в която се намират и редица ресторанти и магазини, е била евакуирана, съобщиха руските информационни агенции.

