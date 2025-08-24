Украинската атака срещу Курската атомна електроцентрала създава заплаха за ядрената сигурност, заяви временният губернатор Александър Хинщайн, цитиран от Ройтерс.

„Те са заплаха за ядрената сигурност и нарушават всички международни конвенции“, написа Хинщайн в приложението за съобщения „Телеграм“.

По-рано днес Русия обвини Украйна, че техен дрон е предизвикал пожар край атомната електроцентрала в граничната Курска област.

Дронът е бил свален и се е взривил, повреждайки трансформатор.

Няма жертви, а радиационните нива са в норма – съобщиха местните власти. Няма коментар от Украйна, която днес чества националния си празник – обявяването на независимостта си от Съветския съюз през 1991-ва година.

Според източници на „Уолстрийт джърнал“ Вашингтон тихомълком е забранил на Киев да използва американските далекобойни ракети за удари по територията на Русия.

В същото време Лондон съобщи, че обучението на украински военни от британски инструктори ще продължи поне до края на 2026-а година.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK