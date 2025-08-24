Пожар избухна в Курската атомна електроцентрала в Русия, след като руски военни сили свалиха украински дрон, летящ близо до централата.

Това съобщи пресслужбата на централата, цитирана от световните медии.

Дронът е паднал върху спомагателен трансформатор, предизвиквайки пожар, който е потушен и няма пострадали. Трансформаторът не е част от ядрената секция, уточняват от централата.

„Боен безпилотен летателен апарат (БЛА), принадлежащ на Въоръжените сили на Украйна, беше свален от системи за противовъздушна отбрана близо до Курската атомна електроцентрала“, се казва в съобщение на пресслужбата в Telegram.

Нивата на радиация на обекта и в околността не са надвишили нормалните граници, добавиха от централата.

Курската АЕЦ се намира на 40 километра западно от град Курск, регионалния център, на брега на река Сейм.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към ООН многократно призова Русия и Украйна да проявят максимална сдържаност по отношение на ядрените съоръжения във войната.

