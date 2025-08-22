Според неправителствената организация „Не е нормално“ военното учение и сглобяването на дронове са индоктринация, но властите успокоиха, че така се развива „национална устойчивост“

„Най-много ми хареса да хвърлям гранати“: Русначета минават военно учение, а родителите им помагат в кухнята на лагера (ВИДЕО)

Тази седмица десетки ученици пътуват развълнувани за приключение край река в Южна Русия, но това не е обикновен ваканционен лагер.

С военни инструктори, които викат окуражително, 83 деца на възраст от 8 до 17 години участваха в „марш“ на брега на река Дон, като редуваха тичане и пълзене по корем през пясък и плитка вода.

На кадрите се вижда как много от тях носят камуфлажни униформи. Някои са с истински оръжия, докато други държат играчки-реплики.

Учението, ръководено от войници, участвали във войната в Украйна, беше част от по-широка тенденция в Русия да се обучават дори малки деца на умения, които да ги подготвят за евентуална военна служба.

Един от най-младите участници, 8-годишният Иван Глушченко, отговори мигновено, когато го попитаха какво ще запомни от лагера. „Как хвърляхме ръчни гранати и стреляхме“, каза той.

Децата са били част от група кадети, водени от казаци в Ростовска област, близо до границата с Украйна.

Критици като независимата организация за правата на децата „Не е нормално“ твърдят, че подлагането на младежи на военно обучение и преподаването им в училище как да боравят с оръжия и да сглобяват военни дронове е форма на индоктринация и пропаганда.

Руските власти твърдят, че този вид образование служи за възпитаване на здравословен патриотизъм и изграждане на национална устойчивост.

Наталия Глушченко, майка на едно от децата, коментира, че за децата е интересно и имат занимания всеки ден.

„Тук придружаваме децата си и помагаме на инструкторите с каквото можем, включително и в кухнята. Голям и сплотен екип е. Чувстват се много щастливи от всичко, което се случва тук. Когато ги питат дали ще се откажат, те викат „Няма начин!“. Започват нов ден с нови сили, правят физически упражнения.“, посочи тя.

Синът ѝ Иван споделя, че най-много му е харесало да хвърля гранати, както и стрелбата.

Инструкторът Владимир Яненко каза, че децата са извлекли „разбиране и знания“ от преживяването. „Патриотичното обучение е много важно“, каза той. „Те не искат да се мотаят по задните улички. Тук е много по-забавно за тях.“

