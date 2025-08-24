Дронове, боеприпаси и бронирани машини на стойност близо 1 млрд. канадски долара (близо 750 млн. американски долара) от новия пакет военна помощ от Канада ще пристигнат в Украйна следващия месец.

Това обяви днес в Киев канадският премиер Марк Карни по време на честванията за Деня на независимостта на Украйна, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

Канадският министър-председател спомена, че на срещата на Г-7 през юни Кнада е обещала да предостави допълнителна военна помощ на Украйна на стойност 2 млрд. канадски долара (близо 1,5 млрд. американски долара). 

„Уолстрийт джърнъл“: Пентагонът блокира използването на далекобойни ракети от Украйна срещу Русия

"Днес съм горд да обявя, че 1 млрд. канадски долара от тази помощ ще бъдат използвани за укрепването на вашия арсенал със спешно необходими дронове, боеприпаси и бронирани машини - оборудване, което ще пристигне следващия месец", каза Карни, цитиран от репортер на Укринформ.

Той добави, че Канада ще предостави и десетки милиони канадски долари за спешна медицинска помощ, изграждане на бомбоубежища и укрепване на демократичните институции в Украйна, включително подкрепа за противодействие на кибератаки. 

Норвегия ще достави на Украйна системи за ПВО за близо 700 млн. долара

"И накрая, като съпредседател на Международната коалиция, Канада ще засили работата си с Украйна, с европейските партньори и САЩ, за да осигури незабавното и безусловно връщане на украинските деца“, подчерта канадският премиер.

Както бе съобщено от Украинформ, Канада обяви нов пакет от помощи за отбрана за Украйна на обща стойност 2 милиарда канадски долара. 

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази благодарност към канадското правителство за предоставянето на поредния пакет военна помощ за Украйна, съобщи Укринформ.

"Благодарен съм на Канада и на премиера Марк Карни, който току-що обяви финансиране за пакет от американско военно оборудване за Украйна“, написа Рюте в социалната мрежа "Екс".

Генералният секретар на НАТО подчерта, че съюзниците от пакта продължават да доставят необходимото оборудване и материали, за да гарантират, че Украйна разполага с всичко необходимо за отбраната си и за постигане на справедлив и траен мир.

