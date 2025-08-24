Пентагонът тихомълком блокира използването на произведените в САЩ далекобойни тактически ракетни системи (ATACMS) от Украйна за удари върху територията на Русия, съобщи „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на американски служители.

Това ограничава способността на Киев да използва тези оръжия в защита срещу инвазията на Москва.

Новината идва в момент, когато американският президент Доналд Тръмп публично изразява все по-голямо недоволство от трите години на войната и от неспособността си да осигури мирно споразумение между Русия и Украйна.

След срещата си с руския президент Владимир Путин и последващите срещи с европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски, които не доведоха до осезаем напредък, Тръмп заяви в петък (22 август), че отново обмисля налагането на икономически санкции на Русия или алтернативно – напускане на мирния процес.

