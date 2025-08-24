Руският външен министър Сергей Лавров обвини западните страни, че се опитват да „блокират“ мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна, след като серията от дипломатически инициативи изглежда са в застой, предаде БГНЕС.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се застъпи за двустранна среща между украинския и руския президент, но двете страни се обвиняват взаимно, че не желаят преговорите да се осъществят.

„Те просто търсят претекст, за да блокират преговорите“, заяви Лавров в интервю за държавната телевизия „Россия“, излъчено по Telegram.

Той критикува и украинския президент Володимир Зеленски за „упоритото настояване, поставянето на условия и изискването за незабавна среща на всяка цена“ с руския му колега Владимир Путин, предаде АФП.

Лавров също така обвини украинските власти в „опити да прекъснат процеса, който беше установен от президентите Путин и Тръмп и който даде много добри резултати“.

„Надяваме се, че тези опити ще бъдат осуетени“, добави той.

На 22 август руският външен министър каза, че не е планирана „никаква среща“ между Зеленски и Путин.

По-рано тази седмица Зеленски от своя страна заяви, че Русия „се опитва да се измъкне от провеждането на среща“.

Украинският президент изрази готовност да се срещне с Путин, но само след като неговите съюзници се споразумеят за гаранции за сигурността на Украйна, за да се възпрепятстват бъдещи руски атаки след прекратяването на военните действия.

Москва каза, че не може да има дискусия за такива гаранции без нейното участие и че всяко присъствие на европейски войски в Украйна би било „абсолютно неприемливо“.

