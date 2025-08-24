Войната е в основата и на разразилия се дипломатически скандал между Рим и Париж.

На въпрос за френско-британската инициатива за изпращане на контингенти в Украйна след сключването на примирие, италианският вицепремиер Матео Салвини отправи остра реплика към френския президент.



Лидерът на крайната десница призова Макрон

"да си вземе каската, бронежилетката, пушката и да отиде да се бие сам".





Париж определи репликата като "неприемлива" и привика италианския посланик в страната.



Досега няма реакция от италианския премиер Джорджа Мелони, която е в коалиция със Салвини, но се опитва да поддържа добри отношения с Франция.