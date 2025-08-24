Властите във Виетнам евакуират над 150 000 домакинства или близо 587 000 души заради приближаването на тайфуна "Каджики", съобщава БТА.

Стихията се очаква да донесе проливни валежи и да предизвика наводнения. На плавателните съдове в седем крайбрежни провинции е забранено да излизат в открито море.

"Каджики" в момента преминава над Южнокитайско море с постоянна скорост на вятъра от около 175 км/ч, показват данните на Обединения военноморски център на САЩ за ранно предупреждение за тайфуни. Очаква се тайфунът да набере още скорост и утре да достигне Виетнам, допълва Центърът.

Според прогнозите на американските метеоролози последиците от стихията най-напред ще усети китайският остров Хайнан, където според официалната агенция Синхуа са евакуирани над 20 000 души.

Заради преминаването на тайфуна в град Саня в Хайнан училищата, офисите и магазините са временно затворени, спрян до второ нареждане е и общественият транспорт.

