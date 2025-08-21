dalivali.bg
Спасителна акция: Мъж падна в Перловската река до „Орлов мост" (СНИМКИ)
Инцидентът е станал в четвъртък около обяд
България

Спасителна акция: Мъж падна в Перловската река до „Орлов мост” (СНИМКИ)

Инцидентът е станал в четвъртък около обяд

Ладислав Цветков Ладислав Цветков

Публикувано в  15:19 ч. 21.08.2025 г.

Мъж падна в коритото на Перловската река до „Орлов мост” в София и вдигна столичните аварийни служби на крак. Инцидентът е станал в четвъртък около обяд. 

На място са пристигнали служители на пожарната, полицията и специализираното звено към Столична община.

Извърши се операция за безопасното изваждане на мъжа и транспортирането му до болнично заведение.

Какви са нараняванията му и каква е причината за неговото падане – не са ясни.

Тагове:
