Инцидентът е станал в четвъртък около обяд

Спасителна акция: Мъж падна в Перловската река до „Орлов мост” (СНИМКИ)

Мъж падна в коритото на Перловската река до „Орлов мост” в София и вдигна столичните аварийни служби на крак. Инцидентът е станал в четвъртък около обяд.

На място са пристигнали служители на пожарната, полицията и специализираното звено към Столична община.

Извърши се операция за безопасното изваждане на мъжа и транспортирането му до болнично заведение.

Какви са нараняванията му и каква е причината за неговото падане – не са ясни.