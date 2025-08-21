Спасителна акция: Мъж падна в Перловската река до „Орлов мост” (СНИМКИ)

Мъж падна в коритото на Перловската река до „Орлов мост” в София и вдигна столичните аварийни служби на крак. Инцидентът е станал в четвъртък около обяд.
На място са пристигнали служители на пожарната, полицията и специализираното звено към Столична община.
Извърши се операция за безопасното изваждане на мъжа и транспортирането му до болнично заведение.
Какви са нараняванията му и каква е причината за неговото падане – не са ясни.
