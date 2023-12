Жена се яви на изследване с ядрено-магнитен резонанс с пистолет в джоба. Апаратите обаче използват силни магнитни полета, за да създават изображения на вътрешността на човешкото тяло, и има строга забрана за носенето на метални предмети. Пациентите обикновено се наблюдават внимателно, преди да влязат в апарата.

Така рутинният преглед за 57-годишната жителка на американския щат Уисконсин се превръща в ужасен инцидент, коментират специализираните здравни издания в САЩ.

Спусъкът на огнестрелното оръжие се задействал и изстрелял куршум директно в седалището на пациентката.

Според доклад, подаден от застрахователната компания на жената до Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ през юли, тя е получила огнестрелна рана в дясната част на седалището си.

