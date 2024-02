Силни бури и предупреждение за торнадо в района на Чикаго. Студен фронт е обхванал Средния запад в САЩ, съобщи Би Би Си.

Националната метеорологична служба съобщи за поне пет случая на регистрирано торнадо, включително три в близост до град Дикалб, на около 112 км/ч западно от Чикаго.

Регистрирани са пориви на вятъра със скорост над 60 км/ч. Има съборени дървета и стълбове, голяма част от района е без ток.

Няма данни за пострадали.

Severe storms rolling into NE Illinois and NW Indiana! https://t.co/aw1iMr8Ev8

Според експерти силно влияние оказва изменението на климата.

Тази седмица градовете в САЩ и Канада достигнаха рекордни февруарски температури, като преживяха горещини, подобни на летните.

В Чикаго много хора бяха навън и се наслаждаваха на необичайното време, а след това температурите бързо се понижиха до дълбоки зимни студове.

От метеорологичната служба описват обстановката в Чикаго като такава, в която лятото, пролетта, есента и зимата са „натъпкани в следващите 24 часа“. По думите им промените във времето са „абсолютно брутални“.

Supercells with severe thunderstorm and tornado warnings heading into Chicago metro in 6 PM CT hour. pic.twitter.com/SYvlMCYTWX