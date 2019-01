Пореден пробив в Космоса. Първият в историята биологичен експеримент на Луната завърши успешно.

На естествения спътник на Земята поникна памук. Семената бяха доставени от китайския апарат "Чанъе-4". Памукът е поставен в специална цилиндрична кутия.

