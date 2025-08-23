60-метрова маса сплотява квартал в центъра на София

Наздравици и забавления вече звучат от 60-метровата маса на столичната улица "Екзарх Йосиф".

„Една голяма маса винаги помага да се сплоти кварталът“, каза Божидар Емануилов, организатор.

На масата могат да се присъединят всички желаещи, дори и да не са от район „Оборище“. За доброто настроение се грижат и музиканти.

Масата се вдига чак довечера, така че всички желаещи имат време да се присъединят към събитието.