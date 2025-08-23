dalivali.bg
Милиардер пострада тежко при инцидент с АТВ на остров Миконос

Националната служба за спешна помощ на Гърция е транспортирала бизнесмена по въздух до болница

Снимка: Pexels

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:59 ч. 23.08.2025 г.

Том Гринууд, милиардерът основател и главен изпълнителен директор на европейската финтех компания Volt, е в стабилно състояние в Общата държавна болница Никайя в Атина, след като претърпя операция за критични наранявания, получени при инцидент с АТВ на остров Миконос в сряда, съобщи ekathimerini. 

Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис разкри, че Гринууд, чиято компания е специализирана в плащания в реално време, е получил тежки наранявания, когато неговият АТВ се е преобърнал на острова.

Частната му застрахователна компания е отказала медицински транспорт до Атина поради критичното състояние, в което се е намирал. 

18-годишен помете с АТВ пешеходци: Майка и дете са в реанимация

Националната служба за спешна помощ на Гърция в крайна сметка е транспортирала бизнесмена по въздух до болницата в Никея.

Инцидентът подчертава кризата с безопасността на АТВ в Гърция.

През 2024 г. тези превозни средства са причинили пет фатални инцидента. В Гърция има 31 328 регистрирани АТВ, като наскоро са станали сериозни инциденти на редица популярни острови.

„АТВ стават опасни, ако човек не знае как да ги кара“, каза Арис Зографос, президент на Панелинската асоциация на инструкторите по шофиране.

