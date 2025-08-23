Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обяви допълнителен прием за учебната 2025/2026 година.
Това съобщиха от висшето училище, цитирано от БТА.
Срокът за регистрация за класиране е от 8:30 ч. на 9 септември до 17 ч. на 12 септември 2025 г.
Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адреса: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на университета – http://www.uni-sofia.bg.
Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.
В допълнителния прием държавна поръчка и платено обучение могат да участват кандидати, които са участвали в предишните класиранията, но не са приети и кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Софийския университет, но отговарят на условията за прием.
Кандидатите за определени специалности могат да участват с кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища.
Класирането ще бъде обявено на 16 септември 2025 г. Записването на новоприетите студенти ще бъде на 17, 18 и 19 септември.
10 100 бяха тази година кандидатите, подали документи за прием в СУ.
Най-желаната специалност беше „Право“, на второ място – „Психология“, на трето – „Международни отношения“.
На следващите места кандидатите бяха поставили специалностите: „Връзки с обществеността“, „Бизнес администрация“, „Комуникационен мениджмънт“, „Английска филология“, „Международна търговия и инвестиции“, „Икономика и финанси“ и „Предучилищна и начална училищна педагогика“.
6183 бяха кандидатите, приети на първия етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение.
