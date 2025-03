Илон Мъск заяви, че администрацията на бившия президент Джо Байдън е наредила „безумното избиване на 150 милиона кокошки носачки“ - неправилно характеризирайки политиката на Министерството на земеделието (USDA), която се спазва и при администрацията на ДоналдТръмп.

Мъск сподели публикация в платформата X, в която се твърди, че Байдън е убил кокошките, което е довело до по-високите цени на яйцата, и заяви:

„Това е вярно. Безумно беше избиването на 150 млн. кокошки, наредено от администрацията на Байдън“.

Всъщност унищожаването на пилета, заразени с птичи грип, се следва от земеделското министерство, защото единственият начин да се спре болестта е да се премахнат всички засегнати птици, така че да бъдат спасени останалите.

It’s true.



There was an insane slaughter of 150 million egg-laying chickens ordered by the Biden administration. https://t.co/wCTZpuEAuH