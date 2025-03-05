Отровени белоглави лешояди откриха край Благоевград от Фонда за дивата флора и фауна.
Еколози твърдят, че са застрашени 17 двойки лешояди, които в момента мътят в Кресненския пролом, като отравянето може да застраши поколението им.
По случая е образувано досъдебно производство.
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Белоглавият лешояд Бювал, дарен от Зоопарк Париж с GPS предавател, подава сигнал, индикиращ тровене в района на село Мощанец.
Бювал и още един лешояд са спешно реанимирани с антидот в Центъра за диви животни в село Ракитна.
Христо Пешев от Фонд за флора и фауна обясни защо това крие рискове.
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