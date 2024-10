Руски олигарх беше открит мъртъв, след като мистериозно падна от 30 метра от прозорец на дома си в Москва.

64-годишният Михаил Рогачев беше вицепрезидент на руския петролен гигант „Юкос“, който беше принуден да прекрати бизнеса си.

Той е намерен на входа на сградата си от служител на руското външно разузнавателно управление.

Според местните медии той се е самоубил, тъй като е бил болен от рак. Оставил е и предсмъртна бележка.

Тази хипотеза беше отхвърлена от негови приятели и близки.

