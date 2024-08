Всички тела са извадени от мястото на самолетна катастрофа в бразилския щат Сао Пауло, при която няма оцелели, съобщиха местните власти, цитирани от Би Би Си.

Екипи работеха усилено за намиране и идентифициране на жертвите на бедствието, след като в петък двумоторен самолет на авиокомпания Voepass падна в град Винедо.

Броят на жертвите беше ревизиран отново на 62, колкото беше в първите часове след инцидента

Voepass обяви първо, че има 58 пътници и четирима членове на екипажа, после информацията беше за 57 пасажери. В събота вечерта е потвърдено, че в полета има още един пътник.

Самолетът се разби в жилищен квартал, но никой на земята не е пострадал. Властите казаха, че само една къща в местен комплекс е леко разрушена.

