В Лондонския зоопарк тази седмица започна по необичаен начин за повече от 10 000 животни от над 400 вида.

От пингвини и костенурки до капибари и лемури – всички те бяха претеглени от служителите на зоопарка като част от годишния преглед на тяхното здравословно състояние.

Зоопаркът в Лондон, столицата на Великобритания, е един от най-старите – основан е през далечната 1828 г.

Освен за здраве обаче теглото на обитателите на зоопарка се следи и за да бъде нанесено в международна база данни.

„Всъщност това е процес, който при някои животни се повтаря повече от веднъж годишно, при някои - дори всеки ден, но специалното сега е, че цялата информация се събира в международна база данни, като част от Системата за управление на зоологична информация. Така ги споделяме с други зоологически градини по целия свят, както и с организации за опазване на природата, за да спомогнем този процес“, казва Дан Симъндс, управител на Лондонския зоопарк.

Снимка: btvnovinite.bg

Сред първенците са четириметровите жирафи, чието тегло достига до 700 килограма. Мравките листорези пък се мерят на цели колонии.

Очаквано маймуните са най-непокорни по време на профилактичните прегледи. Те много добре знаят, че ако се наредят на опашката два пъти, ще получат двойна доза лакомства.

Снимка: btvnovinite.bg

Служителите на зоопарка си служат с редица специални трикове, за да са сигурни, че процесът ще върви бързо и гладко.

„Даваме им специални лакомства като любимите им плодове, какъвто е случаят при маймуните, или пък сочно парче месо за азиатските лъвове. Искаме да доставим удоволствие на животните и в същото време да сме максимално бързи и ефикасни, защото имаме много животни за претегляне“, уточнява директорът на зоопарка.

