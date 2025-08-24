В Лондонския зоопарк тази седмица започна по необичаен начин за повече от 10 000 животни от над 400 вида.

От пингвини и костенурки до капибари и лемури – всички те бяха претеглени от служителите на зоопарка като част от годишния преглед на тяхното здравословно състояние.

Зоопаркът в Лондон, столицата на Великобритания, е един от най-старите – основан е през далечната 1828 г.

Освен за здраве обаче теглото на обитателите на зоопарка се следи и за да бъде нанесено в международна база данни.

„Всъщност това е процес, който при някои животни се повтаря повече от веднъж годишно, при някои - дори всеки ден, но специалното сега е, че цялата информация се събира в международна база данни, като част от Системата за управление на зоологична информация. Така ги споделяме с други зоологически градини по целия свят, както и с организации за опазване на природата, за да спомогнем този процес“, казва Дан Симъндс, управител на Лондонския зоопарк.

Сред първенците са четириметровите жирафи, чието тегло достига до 700 килограма. Мравките листорези пък се мерят на цели колонии.

Очаквано маймуните са най-непокорни по време на профилактичните прегледи. Те много добре знаят, че ако се наредят на опашката два пъти, ще получат двойна доза лакомства.

Служителите на зоопарка си служат с редица специални трикове, за да са сигурни, че процесът ще върви бързо и гладко.

„Даваме им специални лакомства като любимите им плодове, какъвто е случаят при маймуните, или пък сочно парче месо за азиатските лъвове. Искаме да доставим удоволствие на животните и в същото време да сме максимално бързи и ефикасни, защото имаме много животни за претегляне“, уточнява директорът на зоопарка.

