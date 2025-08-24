Двойка от Ловеч са сред най-страстните и запалени гълъбовъди у нас

Мъж от Ловеч е превърнал къщата си в царство на гълъбите. Данчо Рачев и съпругата му отглеждат от много години различни породи статни гълъби, които „дефилират“ на конкурси и състезания в целия свят.

49-годишният Данчо Рачев от Ловеч е един от най-страстните и запалени гълъбовъди у нас. Страстта му към красивите птици идва от малък, когато отглеждал гълъби в къщата на баба и дядо в село Горан.

„Гълъбовъдството се върна при мен, когато жена ми на една изложба в Севлиево купи два гълъба за подарък за сина ни. Доста бързо почнаха да се увеличават гълъбите, оказа се, че трябва да конструираме гълъбарник в двора си, че не става така, както тя си е мислила - с един сандък. Моето семейство, аз и жена ми, отглеждаме само руски гълъби – новочеркаски, старомински, сибирски. Ятото не се брои, лоша поличба е когато броиш гълъбите“, каза Данчо.

Направленията в гълъбовъдството са различни според това за какво се отглеждат птиците.

Снимка: bTV

„Спортните гълъби се отглеждат като знакови спортисти, качествата се селектират така, че той трябва да стигне от точка А до точка Б за възможно най-кратко време. Следващото направление са акробатичните гълъби, те се тренират като акробати - колкото повече кълбета направят, колкото повече са във въздуха, толкова по-опитни стават в това, което правят! Статните руски гълъби са само едно направление от всички останали позиращи гълъби. Те се тренират като добри манекени, като знакови манекени. При тях е най- хубавата козметика, при тях е строга диетата, при тях е строг развъдния сезон“, обясни още Данчо.

Данчо тренира своите пернати питомци в изложбени клетки. Те трябва да се научат да дефилират изправени, с горда осанка пред публика. Той признава, че гълъбите не се привързват напълно към стопанина си.

„В момента, в който гълъбът излезе от гнездото, той трябва да започне да се тренира. Тренировките стават в изложбени клетки, в които те се представят, след това се преместват в големи клетки. В самата душа на гълъба е заложена свободата, гълъбът не свиква с вас по начина по който свикват котка , куче. Гълъбът винаги си остава с афинитет и чувство към свободата“, пояснява Данчо.

Снимка: bTV

Той и съпругата му са международни съдии от две федерации по гълъбовъдство. Техни гълъби са участвали в конкурси на четири континента. Самият той шест пъти е бил съдия на конкурси в Дубай.

„Аз имах късмета и възможност да се срещна с брата на шейха на Дубай. Видяхме се с него, имах възможност да говорим, бяхме в една стая на един форум, той също се интересува от гълъби и от лов. В арабските емирства гълъбовъдството е издигнато като религия при тях. Това са нации, чиито души са свързани с гълъбите. Наши гълъби и на клуба участват в целия свят. Като почнете от Канада, всичките арабски емирства, Оман, цяла Европа, Турция“, спомня си Данчо.

И не крие, че в гълъбовъдството има и проблеми. Често негови колеги, които нямат нужната идентификация на птиците, са лишени от права да участват в конкурси.

Снимка: bTV

„Ти можеш да имаш чудесни животни, да имаш най- хубавите гълъби, но нямаш ли тяхната марка, не можеш да участваш в техните форуми. И това не е честно. Защото има гълъбовъди, които затварят хобито си и не се отварят към света. За гълъбовъдството не е важно колко награди и плакети имаш, защото те не винаги може да са плод на обективна оценка или заслуга. За гълъбовъда е важно какво има в клетката и в душата си!“, обясни той.

Данчо шеговито казва, че първият гълъбовъд в света е библейският Ной, който според легендата пуска гълъб, а когато птицата се връща с маслинова клонка, Ной разбира, че след потопа земята започва да изсъхва.