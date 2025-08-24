На днешната дата се навършват 36 години от мирната демонстрация, известна като Балтийската верига, целяща да покаже единството на трите балтийски народа и тяхното желание да се освободят от съветската власт и да възстановят независимостта си.

На 23 август 1989 г. близо два милиона души от Естония, Латвия и Литва се хващат за ръце и образуват жива верига, дълга 600 километра – от Талин през Рига до Вилнюс.

Мирната демонстрация съвпада с 50-годишнината от подписването на пакта „Молотов – Рибентроп“, който поставя трите балтийски републики в съветската зона на влияние.

„Балтийският път беше послание към света: искаме свобода и ще я постигнем по мирен път“, припомня първият президент на независима Литва Витаутас Ландсбергис. Естонският евродепутат Туне Келам определя събитието като „страница в учебниците по история на потисканите народи“.

Съветският съюз не използва сила срещу протеста, а през декември 1989 година Конгресът на народните представители официално осъжда пакта „Молотов – Рибентроп“.

Балтийската верига остава символ на ненасилствената борба за независимост и предвестник на разпадането на СССР.

Ден по-късно, на 24 август 1989 г., Полша също записва историческа промяна – Тадеуш Мазовецки става първият некомунистически премиер в Източния блок след Втората световна война.

