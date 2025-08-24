Изключително интензивен е трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“. Колони от автомобили, основно на гастарбайтери, които се връщат към Западна Европа след лятната си почивка в Турция, изпълват граничния плац.

„Създадена е необходимата организация за осъществяването на бърза гранична проверка. Всички девет трасета работят, всички автоматизирани работни места са отворени и обезпечени с персонал и техника“, съобщи старши инспектор Мариян Куртов, зам.-началник на пункта.

За да се облекчи трафикът, на място са командировани служители от регионалните дирекции „Гранична полиция“ в Русе и Смолян.

По данни на граничните власти преминаването на автомобилите отнема средно между 3 и 4 часа, като на българска територия обработката на една кола трае до 2 часа.

Снимка: Мария Георгиева

Само за последното денонощие през пункта са преминали 6979 превозни средства – около 290 на час. В пиковите моменти броят достига до 310–320.

От „Гранична полиция“ уверяват, че бързата обработка не е за сметка на контрола – продължават проверки за укрити хора и контрабандни стоки, а за граждани на ЕС се извършват минимални гранични проверки.

Снимка: Мария Георгиева

Най-натоварен е граничният пункт е в четвъртък, петък, събота и неделя.

Очаква се до края на август трафикът да остане изключително интензивен, когато основният поток от гастарбайтери ще се изтегли към Европа.

