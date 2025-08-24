Едно от притегателните места по Северното Черноморие както за българи, така и за чужденците е Дворецът и Ботаническата гради край Балчик.

Комплекс съчетава интересна архитектура, красиви цветни алеи, както и много редки растителни видове.

Над 130 000 туристи от началото на годината са посетили Двореца и Ботаническата градина в Балчик.

Особен интерес има и към постоянната експозиция от кактуси и сукуленти. Любителите на бодливите растения могат да се насладят още на едроразмерните кактуси на открито.

„Интересното за нашата външна градина е, че всяка есен, всички тези растения се вадят, прибират се в работните ни оранжерии, след това пролетта, когато позволява времето, отново ги пресаждаме навън. В нашата колекция в експозиционната оранжерия можете да видите най-стария ни кактус столетник, който вече е на 108 години“, казва Веселина Илиева, ръководител на Университетската ботаническа градина в Балчик.

Любопитни са и сградите и архитектурните елементи, изградени от румънска кралица Мария като лятна вила, а днес един от 100-те национални обекта.

Културните събития в Двореца продължават и в края на лятото. В каменната зала ще бъде експонирана изложба на Тутраканския музей, посветена на 85-тата годишнина от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България.

А ботаниците започват подготовка за следващия парад на лалетата през пролетта, когато ще видим над 70 000 лалета, нарциси, зюмбюли, част от които нови за градината.



