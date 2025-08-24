В над 400 училища в страната утре ще се проведат държавни зрелостни изпити – по профилиращ предмет в 177 училища и по професия в 391 училища. На изпитите се очаква да се явят над 3 500 ученици.

Най-предпочитани за матурите са английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.

Държавните зрелостни изпити по профилиращ предмет ще се проведат едновременно по 22 учебни предмета, включително различните нива на чуждите езици.

Учениците трябва да бъдат в училището поне 30 минути преди началото на изпита и да носят документ за самоличност и служебната бележка за допускане.

Част от учениците от професионални гимназии ще защитават дипломен проект, други ще развиват изпитна тема по професията или ще решават тест по теория на професията. На тази сесия се явяват и зрелостници, които не са се явили на предишни изпити или вече имат диплома, но искат да подобрят оценката си за кандидатстване в университет.

Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.

