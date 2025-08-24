Морето е място, което ни дава различни възможности за спорт. За професор Николай Янев, карането на сърф е неразделна част от неговия живот.

„Математиката и морето започват с бувкичката „м“ и често пъти сравняваме математиката с едно безкрайно море от математически символи, теории и така нататък. А сърфът може да се гледа като хоби, а може и като начин на живот“ , казва ни той.

И ни показва любимата си сърф дъска.

„А това е тук фойлът, който представлява едно подводно крило. И всъщност, при един хубав вятър, дъската се вдига над водата, оставя вътре само подводното крило фойла и всъщност сърфът лети над вълните. А поради липса на триене, тя не само по-бързо, тя се кара с много по-малко усилие и е много по-приятна и вълнуваща“, обяснява проф. Янев.

Снимка: bTV

Именитият ни математик е сред първите у нас през 80-те години на миналия век, който се качва на сърф и вече повече от 50 години се носи по морските вълни.

„Човек отгоре се чувства като, както се изрази един сърфист, като Исус Христос ходиш по вълните. Сърфът е изключително атрактивен, но и много полезен спорт. И с тази скорост, тук от Поморие, ходим често до Несебър, до Ахеллой, до Равда, до Бургас, до Созопол, до „Света Анастасия“. Обикаляме целият залив“, казва ни проф. Янев.

Снимка: bTV

„Това е, което ме зарежда всъщност със сила. И през зимата, като се занимавам с математика, това ми помага изключително много. Една от най-големите грешки на младостта е, че младите хора не се захващат с някакъв спорт, който да им бъде като хоби за цял живот“, обяснява още той.

Освен хоби, съветът е ясен. Да бъдеш активен с което да си полезен сам за себе си. В наши дни възможностите са много. Сърф, кайт и техни разновидности се развиват постоянно.

