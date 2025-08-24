Морето е място, което ни дава различни възможности за спорт. За професор Николай Янев, карането на сърф е неразделна част от неговия живот.
„Математиката и морето започват с бувкичката „м“ и често пъти сравняваме математиката с едно безкрайно море от математически символи, теории и така нататък. А сърфът може да се гледа като хоби, а може и като начин на живот“ , казва ни той.
И ни показва любимата си сърф дъска.
„А това е тук фойлът, който представлява едно подводно крило. И всъщност, при един хубав вятър, дъската се вдига над водата, оставя вътре само подводното крило фойла и всъщност сърфът лети над вълните. А поради липса на триене, тя не само по-бързо, тя се кара с много по-малко усилие и е много по-приятна и вълнуваща“, обяснява проф. Янев.
Именитият ни математик е сред първите у нас през 80-те години на миналия век, който се качва на сърф и вече повече от 50 години се носи по морските вълни.
„Човек отгоре се чувства като, както се изрази един сърфист, като Исус Христос ходиш по вълните. Сърфът е изключително атрактивен, но и много полезен спорт. И с тази скорост, тук от Поморие, ходим често до Несебър, до Ахеллой, до Равда, до Бургас, до Созопол, до „Света Анастасия“. Обикаляме целият залив“, казва ни проф. Янев.
„Това е, което ме зарежда всъщност със сила. И през зимата, като се занимавам с математика, това ми помага изключително много. Една от най-големите грешки на младостта е, че младите хора не се захващат с някакъв спорт, който да им бъде като хоби за цял живот“, обяснява още той.
Освен хоби, съветът е ясен. Да бъдеш активен с което да си полезен сам за себе си. В наши дни възможностите са много. Сърф, кайт и техни разновидности се развиват постоянно.
