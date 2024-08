Според уебсайта за проследяване Flightradar24 самолетът е напуснал град Каскавел в 11:56 ч. местно време (14:56 GMT).

Данните от самолета сочат, че в последните 60 секунди от полета той е пикирал със скорост между 2,5 и 7,3 км в минута.

#BREAKING



Insane and terrific footage of the Brazil airplane crash #Brazil #Iran #Israel #Brazil #Brazilplanecrush #planecrash pic.twitter.com/WP0SHI2OBS