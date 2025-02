Кадри от фалшив видеоклип, на който американският президент Доналд Тръмп целува краката на милиардера Илон Мъск, превзеха екраните в сградата на Министерството на жилищното строителство и градоустройството на САЩ. За това съобщиха американски медии.

Според американските власти видеоклипът е генериран с помощта на изкуствен интелект, а излъчването му в сградата на министерството е вследствие на хакерска атака.

Министърът на жилищното строителство и градоустройството на САЩ Скот Търнър смята да поиска разследване по случая.

Видеото, което от няколко дни се разпространява в социалните мрежи, осмивайки близостта между президента републиканец и съветника му, отговарящ за драстичните бюджетни съкращения, е било видимо за кратко на няколко екрана в сградата на министерството, пише в. „Ню Йорк Таймс“.

WOW! This actually just happened!



The Monitors were just hacked at the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) to display an AI video of Trump licking Elon Musk’s toes.



The caption over it read: “LONG LIVE THE REAL KING.” pic.twitter.com/11JWuH2XfZ