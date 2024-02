Политическите поддръжници на Алексей Навални потвърдиха смъртта му, като казаха, че майка му е получила официално известие за това.

Кира Ярмиш, говорителката на Навални, обяви, че следователи са прехвърлили тялото на Навални от наказателната колония в Арктика в близкия град Салехард, където то се изследва.

„Настояваме тялото на Алексей Навални да бъде освободено незабавно и върнато на семейството му“, каза Ярмиш в изявлението си. Тя допълни, че Людмила Навалная, майката на Алексей Навални, е пристигнала в наказателната колония в Харп.

Наложило се е да чакат два часа преди да им бъде съобщено, че тялото на Навални вече не е там, а е прехвърлено в Салехард.

Според администрацията на затвора Алексей Навални е изпаднал в безсъзнание и е починал след разходка в наказателната колония, където беше преместен в края на декември.

