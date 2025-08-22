В Газа цари глад. Това потвърди за първи път доклад на ООН. Според организацията над половин милион палестинци в Ивицата Газа вече са застрашени от гладна смърт.

Докладът идентифицира трите най-високи степени на риск според глобалните стандарти.

"Катастрофална" и "спешна" е ситуацията за 80% от палестинците, които страдат от недохранване или гладуване.



Останалите 20% са в по-ниската "кризисна" фаза с недостиг на храна, който застрашава здравето им.

Тел Авив оспори заключенията на доклада и ги определи като "спуснати" от „Хамас“.

Израел продължава подготовката си за пълна окупация на град Газа с кодовото име "Колесниците на Гидеон II".

В петъчния пазарен ден сергиите в Газа остават празни.

„На пазара няма продукти като месо. Липсва повече от 4-5 месеца. Яйца въобще няма. Нито мляко...“, коментира Хасан Абу Одех.

В същия ден доклада на агенция на ООН обяви, че близо половин милион палестинци страдат от глад в северната част на ивицата, както и в градовете Газа, Деир ал Балах и Хан Юнис.

„Стотици хиляди живеят при много трудни условия заради оскъдна храна. Особено децата. Това създава много усложнения и дори води до смърт от град и недохранване. Всеки ден имаме случаи“, коментира д-р Исам Абу Айва, главен хирург в болница в Газа.

Върховният комисарият на ООН по правата на човека определи критичната ситуация като резултат от действията на Израел заради недопускането на хуманитарна помощ.

Военно престъпление е използването на глада като оръжие, а причинените от това смъртни случаи също могат да представляват военното престъпление на умишлено убийство“.

Междувременно израелската армия продължава офанзивата си, след като израелският кабинет одобри военния план за завземане на град Газа.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK