„Понякога излизането с приятели е свързано с решаване на задачи“: Българските ученици с четири медала от Индия

България с историческо представяне на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика в Индия. Три златни медала, едно сребро и една почетна грамота – това е най-силното участие на страната ни досега.

В конкуренция с над 280 ученици от 63 държави българските таланти показаха, че със знания и упоритост всичко е възможно.

„Хубаво е да са спечели олимпиада, да се спечели престижно място на международна олимпиада“, каза Петър Попов - златен медалист.

„Аз съм супер доволен за това, че взех злато и ми за пръв път на тази олимпиада, преди не съм се класирал за нея“, заяви Светослав Арабов - златен медалист.

За отбора ни подготовката е дълга и сложна, но резултатът си заслужава.

„Понякога излизането с приятели е свързано с решаване на задачи“, заяви Лора Лукманова - сребърен медалист.

„Наистина трябва да благодаря на нашите ръководители. Не мога да опиша колко много ми помогнаха, евентуално щях да взема медал ако не бяха те, но със сигурност нямаше да е златен“, обясни Светослав Арабов.

„Това беше най-доброто ни представяне на тази олимпиада за всички времена до момента - във всичките 15 участия. Това са едни прекрасни деца. Ученолюбиви, търпеливи, по-търпеливи от мен, по-ученолюбиви от мен“, каза Никола Каравасилев - ръководител на отбора.

Младите ни таланти показват, че науката и постоянството, могат да те отведат до върха.