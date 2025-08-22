dalivali.bg
София
„Понякога излизането с приятели е свързано с решаване на задачи“: Българските ученици с четири медала от Индия

В конкуренция с над 280 ученици от 63 държави те показаха, че със знания и упоритост всичко е възможно

Катерина Семерджиева Катерина Семерджиева

Публикувано в  20:06 ч. 22.08.2025 г.

България с историческо представяне на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика в Индия. Три златни медала, едно сребро и една почетна грамота – това е най-силното участие на страната ни досега.

„Информатиката напредва, трябва постоянно да учим“: Българските ученици с четири медала от Боливия

В конкуренция с над 280 ученици от 63 държави българските таланти показаха, че със знания и упоритост всичко е възможно.

„Хубаво е да са спечели олимпиада, да се спечели престижно място на международна олимпиада“, каза Петър Попов - златен медалист.

„Аз съм супер доволен за това, че взех злато и ми за пръв път на тази олимпиада, преди не съм се класирал за нея“, заяви Светослав Арабов - златен медалист.

За отбора ни подготовката е дълга и сложна, но резултатът си заслужава.

„Понякога излизането с приятели е свързано с решаване на задачи“, заяви Лора Лукманова - сребърен медалист.

„Наистина трябва да благодаря на нашите ръководители. Не мога да опиша колко много ми помогнаха, евентуално щях да взема медал ако не бяха те, но със сигурност нямаше да е златен“, обясни Светослав Арабов.

Голям успех за българския национален отбор по информатика: Четвърти сме в света

„Това беше най-доброто ни представяне на тази олимпиада за всички времена до момента - във всичките 15 участия. Това са едни прекрасни деца. Ученолюбиви, търпеливи, по-търпеливи от мен, по-ученолюбиви от мен“, каза Никола Каравасилев - ръководител на отбора.

Младите ни таланти показват, че науката и постоянството, могат да те отведат до върха.

