„Украйна да получи гаранции за сигурността си, подобни на член 5 на НАТО“ – за това настоя украинският президент Володимир Зеленски по време на срещата му с генералния секретар на Алианса Марк Рюте в Киев.

Според Рюте споразумението за гаранциите ще има две измерения – подсилване на украинската армия и задължения за Съединените щати и Европа, насочени към възпиране на Русия в случай на бъдеща агресия.

Идеята за разполагане на чуждестранни войски в Украйна се обсъжда, но Рюте допълни, че е твърде рано да се каже какъв ще бъде резултатът от дискусиите.

Зеленски за пореден път обвини руския президент Владимир Путин, че бави организирането на двустранна лидерска среща – следващ етап от преговорите за край на войната.

„Проблемът не е в срещата. Проблемът е, че те не искат да приключат войната. Трябват ни наистина строги санкци, ако не се съгласят на дипломатическо решение за тази война. Трябва да направим всичко възможно, за да престане Русия да се укрива от срещата“, каза Володимир Зеленски.

„Силни гаранции за сигурността ще бъдат ключови, това е, за което работим в момента. Така че когато дойде времето за тази двустранна среща, вие да имате зад гърба си безпогрешната сила на приятелите на Украйна. Те ще гарантират, че Русия ще спази всяка сделка и никога повече няма да се опита да отнеме дори един квадратен километър от Украйна“, заяви Марк Рюте.

