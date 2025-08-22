Американският президент Доналд Тръмп коментира трудността да се организира среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин, като я сравни с „смесването на олио и оцет“, предаде "Таймс".

„Ще видим дали Путин и Зеленски ще могат да работят заедно. Знаете, това е като олио и оцет – малко се смесват. Те не се разбират добре, по очевидни причини“, каза Тръмп пред репортери във Вашингтон.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще изчака, за да види дали руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски ще работят заедно за прекратяване на войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

Снимка: Ройтерс

Американският лидер каза пред репортери, че не е сигурен дали трябва да присъства на срещата, която се опитва да организира между Путин и Зеленски след последните си разговори с Путин в Аляска. Но той каза, че предпочита да не присъства.

