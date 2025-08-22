Американският президент Доналд Тръмп коментира трудността да се организира среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин, като я сравни с „смесването на олио и оцет“, предаде "Таймс".

„Ще видим дали Путин и Зеленски ще могат да работят заедно. Знаете, това е като олио и оцет – малко се смесват. Те не се разбират добре, по очевидни причини“, каза Тръмп пред репортери във Вашингтон.

Тръмп се оттегля от преговорите между Русия и Украйна засега, твърдят от администрацията му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще изчака, за да види дали руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски ще работят заедно за прекратяване на войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

Снимка: Ройтерс

Американският лидер каза пред репортери, че не е сигурен дали трябва да присъства на срещата, която се опитва да организира между Путин и Зеленски след последните си разговори с Путин в Аляска. Но той каза, че предпочита да не присъства.

Кремъл от години описва Зеленски като нацист и марионетка. Среща на Путин с него би била „тежък обрат“

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 