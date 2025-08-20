Споразумение в Белия дом за следваща стъпка към мир – двустранна среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, изглеждаше постигнато.

Последвалата реакция от Москва обаче охлади очакванията. Кремълският съветник Юрий Ушаков заяви, че се обсъжда „възможността за повишаване нивото на представителите на руската и украинската страна“, без да спомене лидерите по име.

Руският външен министър Сергей Лавров беше по-умерен, като подчерта, че Москва не отказва „нито двустранни, нито тристранни“ формати, но предупреди, че среща на върха изисква „максимална подготовка“, посочва Си Ен Ен.

Анализатори обясняват, че Кремъл едва ли е готов да седне на масата със Зеленски, когото години наред представя пред руснаците като нацист, нелегитимен лидер и „марионетка на Запада“.

Путин избягва да го назовава по име, а държавната пропаганда настоява, че Украйна е историческа част от Русия. Според експерти като Орисия Луцевич от Chatham House една такава среща би била тежък обрат в реториката и труден за обяснение пред руската публика.

Татяна Становая от Carnegie Russia Eurasia Center смята, че за Путин срещата не е решаваща, тъй като за Москва войната е преди всичко конфронтация със Запада.

Тя допуска, че Путин може да я приеме, но само ако на масата присъстват ключови руски искания, включително териториални отстъпки – нещо, което Зеленски категорично отказва. По думите ѝ Кремъл вижда в Доналд Тръмп фигурата, способна да притисне Киев да бъде „по-гъвкав“ и отворен към руските условия.

Москва може да предложи нов кръг разговори в Истанбул с делегация на по-високо ниво, вероятно с участието на Лавров и Ушаков, но Путин няма да рискува „засада“ чрез директна среща със Зеленски, ако няма сигурност, че исканията му ще бъдат разгледани.

В същото време Тръмп обяви в Truth Social, че е „започнал подготовката“ за среща между двамата президенти, но часове по-късно призна по Фокс Нюз, че решението не е в негови ръце: „Аз донякъде го подготвих, но те са тези, които трябва да решат.“

За Путин ситуацията е изгодна – без да направи отстъпки, той вече получи среща на върха в Аляска, отпадането на настояването за незабавно примирие и отслабване на санкционния натиск. Междувременно Русия поднови масираните удари по Украйна, изстрелвайки само този месец 270 дрона и 10 ракети.

Единственият въпрос, който остава, е кого Тръмп ще обвини, ако и този мирен опит се провали.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK