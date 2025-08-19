Владимир Путин е „хищник, чудовище пред вратите ни“, което „трябва да продължи да яде“, за да „оцелее“, предупреди Еманюел Макрон, призовавайки европейците да „не бъдат наивни“ спрямо Русия, която ще остане „трайно дестабилизираща сила“.

„От 2007-2008 г. (руската интервенция в Грузия, бел. ред.) президентът Путин рядко е спазвал ангажиментите си. Той постоянно е бил дестабилизираща сила. И се е стремил да преразгледа границите, за да разшири властта си“, подчерта френският президент, цитиран от АФП и БГНЕС.

Френският президент смята, че „Русия се превърна в трайна дестабилизираща сила и потенциална заплаха за много от нас“.

„Страна, която инвестира 40% от бюджета си в такова оборудване, която мобилизира армия от над 1,3 милиона души, няма да се върне към мир и отворена демократична система от днес за утре“, предупреди той.

„Така че, включително за собственото си оцеляване, той (Путин) трябва да продължи да се храни. Ето. И затова той е хищник, той е огромен звяр пред вратите ни. Не казвам, че утре Франция ще бъде атакувана, но все пак това е заплаха за европейците. Не трябва да бъдем наивни", настоя държавният глава.

Интервюто беше дадено след срещата във Вашингтон между Доналд Тръмп и няколко европейски лидери, на която беше обявена среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин.

В друго интервю обаче Еманюел Макрон не скри, че не споделя оптимизма на Доналд Тръмп за възможността за постигане на мирно споразумение.

„Когато погледна ситуацията и фактите, не виждам президентът Путин да иска мир в момента, но може би съм прекалено песимистичен“, заяви той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK