Руският и украинският президенти са „в процес“ на организиране на двустранна среща, заяви Доналд Тръмп пред радиоводещия на Fox News Марк Левин.

„Сега мисля, че би било по-добре, ако се срещнат без мен. Ако е необходимо, ще отида“, добави американският държавен глава.

Коментарите идват само три дни, след като Тръмп заяви, че „и двамата ме искат там и аз ще бъда там“, след срещата му с Путин в Аляска и поставят под съмнение възможността за много обсъжданата тристранна среща.

Вчера американският президент намекна, че САЩ може да предостави въздушна подкрепа на Украйна като част от пакет от гаранции за сигурност, за да се сложи край на войната с Русия.

Макар че Доналд Тръмп изключи изпращането на американски войски на място, той заяви пред Fox News:

„Когато става въпрос за сигурност, (европейците) са готови да изпратят хора на място. Ние сме готови да им помогнем, особено, вероятно... по въздух.“

Европейските лидери вчера обсъдиха подробностите за разполагането на миротворчески сили от около 10 страни в Украйна ден след важните преговори в Белия дом.

