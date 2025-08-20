Доналд Тръмп изключва изпращането на американски войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност, ако бъде постигнато мирно споразумение.



Американският президент обаче обеща друг тип участие от американска страна – например, с координация и подкрепа по въздух.



Пред Fox News президентът заяви, че Владимир Путин ще се сблъска с „трудна ситуация“, ако не сътрудничи в мирния процес.

Късно снощи руският първи дипломат не отхвърли възможността за среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски, но заяви, че първо трябва да има разговори на експертно и на по-ниски нива.



Говорителката на Белия дом потвърди, че екипът вече работи за организиране на среща между президентите на Русия и Украйна, подминавайки спекулациите за мястото. И коментира обещаните гаранции за сигурност:



„Президентът разбира, че гаранциите за сигурност са жизненоважни за траен мир, и възложи на екипа си по националната сигурност да координира с нашите приятели в Европа, както и да продължи сътрудничеството и обсъждането на тези въпроси с Украйна и с Русия“, каза Карълайн Лийвит.

